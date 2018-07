Museum

Mundartsonntag in Garbenheim

GESCHICHTE Heimatmuseum öffnet am Sonntag, 5. August, die Türen

Wetzlar-Garbenheim Das Heimatmuseum in Garbenheim, Untergasse 3, ist am Sonntag, 5. August, ab 15 Uhr zur Besichtigung geöffnet. Neben einer bäuerlichen Wohn- und Schlafstube und einer Bauernküche gibt es einen Raum mit Trachten und Gerätschaften. In einem weiteren Raum haben die Heimatvertriebenen Trachten und Erinnerungsstücke aus ihrer Heimat ausgestellt. An diesem Nachmittag findet auch der Mundartsonntag des Heimatvereins statt.

