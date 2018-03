KURS

Mundharmonika spielen

VHS Anfängerkurs beginnt in der Spilburg

Wetzlar Im Anfängerkurs „Mundharmonika und Blues Harp“ der Volkshochschule Wetzlar sind noch Plätze frei. Die Grundlagen werden am Wochenende vom 16. bis 18. Februar gelernt. Der Kurs findet am Freitag von 16 bis 19.45 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 13.45 Uhr in der Spilburg statt. Instrumente (einzeltönige Mundharmonika C-Dur) können mitgebracht oder vor Ort günstig erworben werden.

