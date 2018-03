'Von Jenny Berns

Geschichte Museum Obermühle ist ab Sonntag wieder für Besucher geöffnet

Braunfels „Damals hatten die Leute halt nicht so viele Kleider“, erklärt Renate Fuhr staunenden Besuchern, warum der Kleiderschrank in der historischen Schlafstube so klein ist. Beruf und Alltag vergangener Jahrhunderte sind Schwerpunkte des Braunfelser Stadtmuseums.

