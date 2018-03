Musical im Gottesdienst

Langgöns-Niederkleen Das von Pfarrer Reiner Wagner komponierte und getextete Bildermusical zum Karfreitag thematisiert die Leidensgeschichte Jesu einmal ganz anders. In diesem Jahr wird es am Karfreitag, 30. März, um 14 Uhr im Familiengottesdienst mit Pfarrer Wagner und der Band „Unicum“ in der Kirche in Niederkleen aufgeführt. Nach dem Gottesdienst sind alle Besucher herzlich eingeladen zum Kreuzkuchenessen im Gemeindehaus.

