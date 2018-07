Musicalhits auf dem Backhausplatz

Asslar Die Matinee auf dem Backhausplatz in Aßlar steht am Sonntag, dem 22. Juli, in der Zeit von 11 bis 12 Uhr ganz im Zeichen des Musicals. Es gastiert das „Musical Moments Ensemble“ und bietet zahlreiche Hits aus Musicalklassikern. Anlässlich des Freiluftkonzertes bietet sich somit eine phantastische Gelegenheit, in die bunte Musicalwelt einzutauchen und dabei in relativ kurzer Zeit einige der schönsten Titel des Genres zu erleben. Der Eintritt ist frei, bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Das Wettertelefon ist eine Stunde vor Beginn unter (01 71) 7 81 36 06 erreichbar. (red/Foto: MME)