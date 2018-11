Weihnachtsabend

Musik zum italienischen Weihnachtsfestessen

DIG Deutsch-italienische Gesellschaft lädt ein

Braunfels Zum italienischen Weihnachtsabend „Cenone“ lädt die deutsch-italienische Gesellschaft Mittelhessen für Freitag, 30. November, ab 19 Uhr in das Ristorante Geranio in Braunfels, Am Kurpark 2, ein.

