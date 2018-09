Neue Beratungsstelle beim RP Gießen

STIFTUNG "Anerkennung und Hilfe" hat ihre Arbeit aufgenommen

Gießen Menschen, die in ihrer Jugend in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder der Psychiatrie Repressalien ausgesetzt waren, können sich jetzt an die regionale Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" wenden.

