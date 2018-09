Neue Firma, aber kein Deal mit China

Wirtschaft Änderungen bei bedea in Aßlar

Aßlar Gerüchte kursieren in Aßlar mehrere. Eines dreht sich um die Firma bedea. Gerüchte sind das eine, Fakten etwas anderes. Daher die Nachfrage bei Geschäftsführer Kornelius Schultz: Was ist dran an einem Verkauf der Firma an Chinesen?

Copyright © mittelhessen.de 2018