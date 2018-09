Namen & Nachrichten

Neue Pfarrerin für Biebertal

Biebertal-Rodheim-Bieber Christin Neugeborn (Foto: Moos) wird am 1. Januar als neue Pfarrerin im Probedienst in Biebertal ihren Dienst in den Gemeinden Rodheim-Vetzberg und Bieber beginnen.

