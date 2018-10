Vortrag

Neue Saison im Kirchencafé

Biebertal-Krumbach Das erste Kirchencafé in der neuen Saison der evangelischen Kirchengemeinde Krumbach startet am Mittwoch, 31. Oktober, um 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Marburger Straße 12. Bürgermeisterin Patricia Ortman (parteilos) erzählt etwas zum Thema „Zuhause in Biebertal“. Weitere Themen sind „Achtsamkeit“ mit Psychologin und Achtsamkeitstrainerin Kerstin Markovic am Mittwoch, 21. November sowie „Neurochirurgie – gestern und heute“ am Mittwoch, 12. Dezember,mit Professor Eberhard Uhl, Direktor der Neurochirurgischen Klinik in Gießen.

