Nicht immer hilft neueste Technik

Medizin Chefarzt Jens Brade informierte über Prothesen und Operationsmethoden

BRAUNFELS Knapp 60 Zuhörer haben sich in der Reihe „Gesund vor Ort“ von Jens Brade, Chefarzt an der Atos Orthopädischen Klinik in Braunfels, über Prothesen und Operationsmethoden informieren lassen.

Copyright © mittelhessen.de 2018