Lesung

Olbrich liest Winterkönig

Schöffengrund-Niederwetz Am Samstag, 3. November, gibt es ab 15 Uhr eine Autorenlesung im Saal der Alten Schule in Niederwetz. Dazu laden die Gemeindebücherei in Niederwetz und der Heimat- und Kulturverein Niederwetz ein.

