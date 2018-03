Opfer mit Messer verletzt

Polizei Ermittler suchen Zeugen für Raubüberfälle am Donnerstag

Heuchelheim/Gießen Am Donnerstagabend ist es in Heuchelheim und Linden zu zwei Raubtaten gekommen. Die Kriminalpolizei in Gießen sucht nun Zeugen.

Copyright © mittelhessen.de 2018