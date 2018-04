Personalmangel: Wird es brenzlig für die Wehr?

Zwar geht derzeit in allen Leuner Stadtteilen die Personalstärke bei den Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr zurück, allerdings: „Die jetzige Stärke in Bissenberg und Stockhausen ist bedenklich“, teilte der Stadtbrandinspektor Torsten Scharf kürzlich in seinem Tätigkeitsbericht in der Leuner Stadtverordnetenversammlung mit. Die Einsatzbereitschaft, sagte Scharf, sei in beiden Stadtteilen nur noch bedingt gegeben.

Stadtbrandinspektor fordert: „Es wird Zeit, dass in Sachen Neubau und Zusammenlegung gehandelt wird“

Ein gutes Zeichen für Stockhausen könnte die dortige Jugendfeuerwehr sein. Die Zahl der Mitglieder hat sich in den vergangenen vier Jahren verdoppelt. Scharf gab in Hinblick auf den besagten Zeitraum allerdings zu bedenken, dass nur vier Jugendliche aus den Leuner Jugendfeuerwehren in die Einsatzabteilungen übergewechselt seien.

Im gesamten Stadtgebiet gibt es, dem Bericht zufolge, 73 Einsatzkräfte – das sind 16 weiniger als noch vor vier Jahren. Auch beim Nachwuchs in den Kinder- und Jugendabteilungen sinken – außer in Stockhausen – die Zahlen.

Zu denken geben kann das, wenn Daten bezüglich der Altersstruktur hinzugezogen werden. Derzeit sei diese zwar ausgeglichen, aber es sei absehbar, dass in den kommenden 15 Jahren gut 25 Prozent der Einsatzkräfte altersbedingt ausscheiden müssen. Ausgerechnet in Biskirchen werden das fünf Personen sein. Schon heute gibt es einen Engpass bei den Atemschutzgeräteträgern. „Besonders tagsüber haben wir hier nicht genügend Personal“, sagt Scharf. Allerdings unterstützen Einsatzkräfte, die hauptberuflich bei der Stadtverwaltung und Betrieben in Leun arbeiten, die Wehr.

Positiv: Die Zahl der Führungskräfte sei derzeit ausreichend. Ein Problem sei allerdings der immer größer werdende Anteil an Verwaltungstätigkeiten. Scharf sagte hierzu: „Ob eine Übernahme dieser Tätigkeiten durch die Verwaltung der Stadt möglich ist, muss man abklären.“

Ein weiteres Problem: Die rückläufige Zahl der Einsatzkräfte hat auch Einfluss auf die Ausstattung. Die meisten Löschfahrzeuge der Stadt sind 23 Jahre und älter. Für einige von ihnen gibt es keine Ersatzteile mehr. Im Herbst bekommt die Wehr zwar ein neues Fahrzeug (LF 10), aber spätestens 2020 müssen in der Kernstadt zwei weitere Fahrzeuge beschafft werden.

Das Problem: Um ein neues Fahrzeug zu bekommen, muss die jeweilige Wehr nachweisen, dass sie pro Sitzplatz zwei Einsatzkräfte stellen kann – also eine hundertprozentige Reserve hat. In Leun wird diese Sollstärke derzeit nicht erreicht, erklärte Scharf. Ein weiterer Punkt sind die Feuerwehrgerätehäuser. Nicht nur, dass diese allesamt keinen Normstellplatz für neue Fahrzeuge – die deutlich größer als die alten sind – hätten, es gebe auch Risse in den Wänden, die Torausfahrten seien zu klein und vor diesen gebe es kaum Platz, sagte der Stadtbrandinspektor. In Bissenberg und Biskirchen soll es noch nicht mal Umkleiden geben.

Deshalb, so das Fazit von Torsten Scharf: „Es wird Zeit, dass in Sachen Neubau und Zusammenlegung gehandelt wird.“ Die Feuerwehren hätten in dieser Hinsicht ihre Arbeit bereits 2014 erledigt. Nachdem bereits viele Male die Zusammenlegung beschlossen wurde, sei es nun Zeit, zu handeln, so der Stadtbrandinspektor.