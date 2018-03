Pflegegruppe wird mit Preis geehrt

UMWELT Naturschutzpreis der Stadt geht an die Hüter der "Lahnschlinge Dutenhofen"

Wetzlar Umweltdezernent Norbert Kortlüke hat im Foyer des Rathauses den Naturschutzpreis der Stadt Wetzlar an die Pflegegruppe "Lahnschlinge Dutenhofen" in der Naturlandstiftung Lahn-Dill sowie an einige Personen verliehen, die nicht genannt werden wollen.

Copyright © mittelhessen.de 2016