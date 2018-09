Von Alexandra Hess

"Pia Dietz" wieder vereint

NEUERÖFFNUNG Modegeschäft hat seinen neuen Standort am Kurpark in Braunfels

Braunfels "Pia Dietz - mode & mehr" hat seine zwei Modegeschäfte am Europaplatz und am Marktplatz zusammengeführt. Die neue Adresse für "Frauen mit Stil und Charakter" lautet nun am Kurpark 11 in Braunfels.

