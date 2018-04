Polizei beanstandet 43 Prozent aller Taxen

Kontrolle Beamte verwarnen Fahrer vor Ort

Gießen Die Polizei hat am Freitagabend in Gießen 73 Taxis und Mietwagen kontrolliert. In 33 Fällen stellten die Beamten Mängel fest.

