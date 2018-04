Polizei codiert Fahrräder

Aktion Massive Schlösser geben Dieben erst gar keine Chance

Wetzlar Die Polizei in Wetzlar bietet am Mittwoch, 11. April, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr die kostenlose Codierung von Fahrrädern auf dem Hof der Polizeistation in der Frankfurter Straße an.

