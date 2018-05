Von Stephan Scholz

Polizei stellt bei Großrazzia in Gießen 27 Tatverdächtige

Kontrolle 40 Beamte suchen am Bahnhof nach Drogenhändlern

GIESSEN Für einen Augenblick ist es still auf dem Bahnhofsvorplatz an diesem verregneten Mittag. Das ändert sich schnell, als Polizisten alle Zugänge zu dem Platz sperren und sich in einer Art Kette dem Bahnhofsgebäude nähern.

Copyright © mittelhessen.de 2018