Polizei sucht Zeugen

Kriminalität Diebe brechen in Wohnhaus ein

Leuns/Solms Die Polizei ist auf der Suche nach Dieben, die Anfang Juni in ein Wohnhaus in Leun eingebrochen sind. Ein Zusammenhang mit Einbrüchen in Solms ist nicht ausgeschlossen.

