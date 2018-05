Polo und Sharan zerkratzt

Polizeibericht Über 1000 Euro Schaden

Lahnau-Atzbach Lackschäden in Höhe von rund 1500 Euro haben Unbekannte nach Angaben der Polizei in der Ostpreußenstraße in Atzbach an zwei Autos verursacht. Der betroffene braune VW Polo und der schwarze VW Sharan parkten am Donnerstag, 28. Dezember, zwischen 17 Uhr und 20 Uhr in Höhe der Hausnummer 29. Am Polo erwischte es auf der Beifahrerseite den Lack der Beifahrertür sowie den eines Seitenteils. Der Sharan weist ebenfalls Kratzer in Blechen der Beifahrerseite auf.

Copyright © mittelhessen.de 2018