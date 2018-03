Praktikum bei den Römern absolvieren

Förderverein Angebot für Schüler /Aus Zeitgründen sind maximal zwei „Stellen“ pro Jahr frei

Lahnau-Waldgirmes Seit einigen Jahren nutzen Schüler die Möglichkeit, am Ende ihrer Schulzeit ein Praktikum beim Förderverein Römisches Forum Waldgirmes zu absolvieren. Am Beginn diesen Jahres war dies Chantal Klinder (16) von der 10. Klasse der Herderschule in Gießen.

