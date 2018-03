Polizei

Promillefahrt endet im Graben

Solms Leichte Verletzungen an der Hand hat ein 31-Jähriger bei einem Unfall erlitten. Der aus Weilburg stammende Unfallfahrer war am Samstag, 17. Februar, gegen 0.50 Uhr auf der Bundesstraße 49 zwischen Solms-Niederbiel und Leun unterwegs. In einer Kurve kam er mit seinem Opel Astra von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben.

