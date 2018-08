Randaliert und Schirm zerrissen

Schöffengrund-Schwalbach Einen Schaden von rund 500 Euro haben Unbekannte in der Neukirchener Straße am Außengelände einer Gaststätte hinterlassen. Die Täter rissen Pflanzen heraus und zerrissen einen Sonnenschirm. Die Tatzeit grenzt die Polizei von Dienstagabend, 7. August, gegen 23.30 Uhr bis zum Mittwochmittag, 8. August, gegen 13.30 Uhr ein. Wer in dieser Zeit die Täter beobachtet hat oder sonst Angaben zu den Randalierern machen kann, wird gebeten sich unter (0 64 41) 91 80 mit der Polizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen. (red)