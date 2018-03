Rechtenbach ist fest in Narrenhand

Faschingsball „Harmonie“ hatte eingeladen

Hüttenberg Auch in Rechtenbach waren am Wochenende die Narren los. Mit einem kleinen, aber sehr anspruchsvollen Programm haben die Teilnehmer begeistert. Die Organisation lag in den Händen des Gesangvereins Harmonie Rechtenbach.

