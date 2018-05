Asslar Am Sonntag, 6. Mai, spielen von 11 bis 12 Uhr „die Egerländer Maderln“ auf dem Backhausplatz in Aßlar. Damit wird die Matinee-Saison in Aßlar eröffnet. Der Eintritt ist frei. Zwischen 10 und 11 Uhr gibt es (...)