Rekordversuch in der Technodisco

FREIZEIT „Ausem FF“ spielen am Wochenende 26 Stunden live elektronische Tanzmusik

WETZLAR In der Technodisco am Karl-Kellner Ring wird jedes Jahr zu Fasching etwas anders gefeiert als im Rest der Region – nämlich nahezu durchgehend. In diesem Jahr mit dem Guinness-Buch der Rekorde zu Gast.

Copyright © mittelhessen.de 2018