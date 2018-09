kurs

Resiliente Eltern, starke Kinder

Wetzlar Das Familienzentrum in Wetzlar, Lauerstraße 1a, bietet am Dienstag, 11. September, von 19.30 bis 21 Uhr den Kurs „resiliente Eltern – starke Kinder“ an. Resilienz bezeichnet die seelische Widerstandskraft von Menschen, die herausfordernde Phasen ihres Lebens überstehen und langfristig sogar gestärkt daraus hervorgehen.

