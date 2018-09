Reusch war mit Bouffier unterwegs

Nachdem Marius Reusch nach eigenen Angaben bereits den 1000. Haustürbesuch absolvierte, hatte er am vergangenen Wochenende prominente Unterstützung bei seinem Haustürwahlkampf. „Ich habe mich sehr über das Angebot von unserem Ministerpräsidenten Volker Bouffier gefreut, gemeinsam mit ihm einige Bürger in Langgöns zu besuchen. Das ist eine wirklich herausragende Unterstützung in meinem Wahlkampf“, erklärte der Langgönser Bürgermeisterkandidat rückblickend auf die gemeinsame Aktion. (red)