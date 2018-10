Konzert

Rock und Country auf der „Kleinen Bühne

MUSIK Zwei Bands interpretieren Rock-Songs

Wetzlar Die „Kleine Bühne“ in Wetzlar, Lahnstraße 27/29, präsentiert am Wochenende zwei Konzerte. Am Freitag, 12. Oktober, tritt „Pigs in Rock“ auf und covert neben Pink-Floyd-Songs auch Classicrock-Nummern. Erstmals wird die Band auch eigene Stücke zum Besten geben. Die „Rodeo Drive Band“ spielt am Samstag, 13. Oktober, amerikanische Countrymusik mit Hits aus New Country, Country Rock und Traditional.

