Roller geklaut

Hüttenberg-Rechtenbach Rollerdiebe waren am Samstagabend, 10. November, in der Dorfstraße unterwegs. Der bisher unbekannte Täter klaute ein silber- und schwarzfarbenes Gefährt der Marke „Baotian“, dass zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr in einem Hof geparkt war. Der Täter schloss den Motor kurz und fuhr mit dem rund 300 Euro teuren Roller davon. Das Nummernschild lautet „860-LHK“.

