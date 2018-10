Diebstahl

Roller taucht in Gebüsch auf

Wetzlar-Münchholzhausen In der Zeit von Sonntag bis Montag ließen Diebe in der Sonnenstraße einen Roller mitgehen. Die schwarze Maschine vom Hersteller „Derbi“ stand in einem Hof. Die Diebe knackten das Schloss, starteten den Motor und machten sich auf und davon. Am Dienstagmorgen entdeckte eine Spaziergängerin den Roller in der Nähe des Radweges zwischen Hüttenberg-Vollnkirchen und Volpertshausen. Die Täter hatten ihn in einem Gebüsch entsorgt.

