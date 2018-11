Rudelsingen

Rudelsingen in Rodheim

Advent CVJM lädt für Freitag ein

Biebertal-Rodheim-Bieber Der christliche Verein junger Menschen in Rodheim-Bieber bietet am Freitag, 30. November, ab 20 Uhr in der evangelischen Kirche in Rodheim ein „Rudelsingen“ an. Gesungen wird an diesem Abend ein bunter Mix aus alten und neuen Advents- und Weihnachtsliedern. Marion Monden, die den Gesang leiten wird, und Daniel Schulz am Piano sind Garanten für ein schönes Musikerlebnis.

