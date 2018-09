Vortrag

Rudolph geht es um Straßenbeiträge

Politik SPD lädt zu „Biebertaler Gesprächen“

Biebertal-Rodheim-Bieber Der SPD-Ortsverein Biebertal lädt für heute (Donnerstag) ab 18.30 Uhr in den kleinen Saal des Bürgerhauses in Rodheim zu einer Veranstaltung im Rahmen der Biebertaler Gespräche ein. Dieses Mal geht es um die Straßenausbaubeiträge, die die SPD in Hessen abschaffen möchte. Gleichzeitig soll das Land bei der Finanzierung der Ortsstraßen stärker in die Pflicht genommen werden.

