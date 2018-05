Ortsteilelauf

Rund um Biebertal

Sport Mit dem Lauftreff 15 Kilometer durch Ortsteile

Biebertal-Rodheim-Bieber Der Lauftreff Biebertal veranstaltet am Sonntag, 27. Mai, den traditionellen Ortsteilelauf. Auf 15 Kilometer geht es rund um die Ortsteile Königsberg, Frankenbach, Krumbach, Fellingshausen und Rodheim. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Waldsportplatz in Rodheim. Von dort werden die Teilnehmer mit Autos zunächst nach Königsberg gebracht.

Copyright © mittelhessen.de 2018