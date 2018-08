Sandra Henn leitet Sayn-Wittgenstein-Schule

Nachfolge Regina Kraft nach 27 Jahren als Rektorin in Münchholzhausen verabschiedet

Wetzlar-Münchholzhausen Zwei Anlässe hatte der Besuch von Schulamtsdirektor Kurt Meteling am ersten Schultag an der Sayn-Wittgenstein-Grundschule: Er verabschiedete Schulleiterin Regina Kraft in den Ruhestand und führte ihre Nachfolgerin Sandra Henn ins Amt ein.

