Sanierung kostet 58 000 Euro

EHRENAMT SC Niedergirmes hat Mittelbau von Stadt übernommen

Wetzlar 58 000 Euro hat der Sportclub (SC) Niedergirmes im vergangenen Jahr in die Renovierung und Modernisierung des Mittelbaus gesteckt, so der Vorsitzende Heinz-Wolf Dreuth in der Jahreshauptversammlung.

