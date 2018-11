Scheibe eingeschlagen

Polizei Handtasche aus Nissan X-Trail geklaut

Hüttenberg Am Mittwochabend trieben Autoaufbrecher in der Straße „Inselhof“ in Hörnsheim ihr Unwesen. Zwischen 19.45 und 20.15 Uhr parkte am Reitstall ein schwarzer Nissan X-Trail. Die Diebe schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und griffen sich vom Fahrersitz eine Handtasche. Eine neue Scheibe wird etwa 200 Euro kosten.

