Städte Führung durch historisches Braunfels

Braunfels Am Samstag, 28. Juli, bietet die Tourist-Information eine Stadtführung durch die Schlossstadt Braunfels an. Los geht es um 14 Uhr an der Tourist-Information in Braunfels, Marktplatz 9. Der Stadtführer stellt Informatives zur Geschichte der Stadt vor.

