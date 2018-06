Schreiber hat Sprechstunde

Wetzlar Erster Kreisbeigeordneter und Vizelandrat Heinz Schreiber (Grüne) bietet am Mittwoch (27. Juni) eine Bürgersprechstunde in der Geschäftsstelle der Grünen-Kreistagsfraktion Lahn Dill in Wetzlar (Weißadlergasse 9) an. Interessierte können zwischen 18 und 20 Uhr Fragen stellen und Anliegen zu vielen Themen vorbringen. (red)