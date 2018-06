Schüler helfen Bienen

Projekt Hotel für Insekten gebaut

Gießen/Heuchelheim Der Wahlpflichtunterrichtskurs der Ricarda-Huch-Schule in Gießen hat unter Anleitung von Christian Schmidt und in Zusammenarbeit mit dem Nabu Heuchelheim-Kinzenbach und der Lahnpark GmbH ein Wildbienenhotel geplant und gebaut. Das Projekt wurde vom Lahnpark mit etwa 400 Euro für Material- und Werkzeugbeschaffung sowie für Transportkosten unterstützt. Die Wildbiene in ihrer Rolle als Bestäuber ist ein unverzichtbarerer Bestandteil des Ökosystems. Sie zu schützen haben die Schüler nun nicht nur theoretisch gelernt, sondern auch direkt mgesetzt.

