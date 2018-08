Projektreihe

Schüler sehen sich die „Mint“-Welt an

BILDUNG Seminar-Reihe im Viseum

Wetzlar Im Rahmen einer Projektreihe haben Schüler der achten bis zehnten Klassen ab Dienstag, 4. September, die Gelegenheit, sich mit Themen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu beschäftigen. An sieben Nachmittagen können selbstständig Versuche durchgeführt und Exponate gebaut werden, unter anderem im Viseum in Wetzlar. Dort geht es in erster Linie um die Themen Optik und Feinmechanik.

