Schuhwerkstatt ist bis heute bekannt

Jubiläum Erwin Kunzig wird 90 Jahre alt

Wetzlar-Hermannstein In Hermannstein feiert heute Erwin Kunzig seinen 90. Geburtstag. Er und seine Frau Ilse waren über Jahrzehnte weit in der Region eine Institution in Sachen Schuhe.

