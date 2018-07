Verkehr

Schulstart: Busfahrplan ändert sich

WETZLAR einige Fahrpläne der Wetzlarer Buslinien werden ab Schulbeginn am Montag, 6. August, geändert. Grund ist der Umzug der Goetheschule Wetzlar in das Gebäude der ehemaligen Kestnerschule an der Bergstraße.

