Schwergewicht am Haken

Versorgung Neue Trafostation in Nauborn soll Energie sparen und leiser sein

Wetzlar-Nauborn Zentimeter für Zentimeter ist am Mittwoch eine neue Trafostation an ihren Platz am Engelsberg in Nauborn gehoben worden. Sie ersetzt eine Turmstation der Energie- und Wassergesellschaft (Enwag) wenige Meter entfernt.

