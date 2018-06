Kurs

Schwimmen lernen für alle

Wetzlar Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Wetzlar bietet samstags von 8 bis 9 Uhr Migrantinnenschwimmen im Hallenbad in Wetzlar an. Anmeldungen vorab sind bei Petra Gumbel per E-Mail an petra.dlrg@gmx.de sowie unter & (01 72) 6 67 84 97 erforderlich. Ebenso gibt es wieder freie Plätze im Flüchtlingsschwimmen, mittwochs von 15.15 bis 16 Uhr. Diese Gruppe wird überwiegend von männlichen, heranwachsenden Nichtschwimmern besucht.

