Sicherheitsdienst überrascht Diebe

Polizei Täter fliehen ohne Beute vom Gelände eines Schrottverwerters

Wetzlar-Garbenheim Diebe hatten es am Dienstagabend auf Metall in Garbenheim abgesehen. Gegen 22.45 Uhr kletterten die Täter über den Zaun eines Schrottverwerters in der Straße „Am Taubenstein“ und stellten mehrere Taschen zum Abtransport ihrer Beute bereit. Als ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma auf die Männer aufmerksam wurde, flüchteten sie.

