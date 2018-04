Sickergrube brennt

Feuerwehr Atemschutzträger im Einsatz

Langgöns Die Feuerwehr Langgöns musste am Montagabend gegen 19.15 Uhr mit 15 Einsatzkräften ausrücken. Gerufen wurden sie zunächst zu einer Einsatzstelle mit brennendem Unrat. Hinter der Ahornstraße, in der Nähe der Bahngleise, kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand in einer Sickergrube eines leer stehenden Hauses.

