Von Jenny Berns

Skiffle-Fest zieht nach Braunfels

Musik Internationale Bands spielen

Braunfels Zum ersten Mal findet im September „Das deutsche Skifflefestival“ in Braunfels statt. Der Veranstalter Kulturconsult hatte in den Vorjahren das Festival Skiffle, Riwwel & Zwiwwel“ in Brandoberndorf (Gemeinde Waldsolms) organisiert.

