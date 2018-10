Unfallflucht

So schnell kann es gehen

Biebertal-Fellingshausen Gerade einmal zehn Minuten parkte ein grauer VW Passat am Dienstag in der Rodheimer Straße in Fellingshausen am Straßenrand – von 20.05 Uhr bis 20.15 Uhr. Das genügte einem Unbekannten, um das Fahrzeug anzufahren. Der Schaden befindet sich auf der linken Fahrzeugseite.

